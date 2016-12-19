Tufan’a imzalı forma

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un yönetim kurulu, kulübe destek veren turizmci ve işadamlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Asbaşkan Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcısı Enver Vural ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, son olarak Rest Property Emlak Sahibi Nihat Tufan'ı ziyaret etti. Turuncu-Yeşilli yöneticiler, kulübe katkılarından dolayı Tufan'a teşekkür ederek futbolcuların imzaladığı takım formasını hediye etti. Tufan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kulübe olan katkılarının devam edeceğini söyledi.
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