TÜFAD'tan önemli duyuru

İNCEPIÇAK yaptığı açıklamada "28 Nisan Cumartesi günü Kestelspor Sahası'nda tüm amatör kulüpler için ASKF ve TÜFAD işbirliği ile malzeme yardımı yapılacak. Ayrıca, 16 Mayıs Çarşamba günü Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri'ne de tüm futbol antrenörlerini davet ediyorum" dedi.