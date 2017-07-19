Tudor'dan flaş istifa açıklaması

BİR basın mensubunun istifa ile ilgili sorusunu yanıtlayan Hırvat çalıştırıcı, "Sezon başlamadan istifa etmemi mi istiyorsunuz? Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan bir hoca değilim, ben burada sorumluluk alabilecek bir insanım. Bu sorumluluk kelimesi çok büyük bir kelime elbette." diye konuştu.

TURU BİZ GEÇECEĞİZ

Galatasaray'ın bu turu geçeceğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Yarın maçın 2. yarısı oynanacak. Taraftarımızın desteği olacak. Bir an önce maç saati gelsin istiyoruz. 2-0 kaybetmiş olabilirz ama 4-0 da kaybetmiş olsak yine takıma inancım tam olacaktı. Fiziksel olarak daha iyi bir takım göreceksiniz. Taraftarlarımızı ve gazetecileri anlayabiliyorum ama bu 7 günlük süre, benim için çok önemliydi. Daha önce de belirttim. Bir oyuncudan tam verim alabilmek için 6 haftalık bir süreç ve 4 tane maç yapması gerekiyor. Dün antrenman öncesi oyuncularıma da söyledim. Onlara taktik olarak her şeyi anlattık ama yarın asıl önemli olan sahaya yürek ve karakter koymak olacak. Oyuncularımdan yüzde 1 milyon eminim ki, yarın turu geçen takım biz olacağız" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN AVRUPA DIŞINDA KALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Yarın ofansif olarak çok farklı olacaklarını söyleyen Tudor, "Belhanda'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Gomis de daha yeni geldi, 2 haftadır bizimle. Taraftarlarımızdan ricam, oyuncularımıza karşı bir kredimiz olsun, sezonu çok erken açtık. Çok önemli bir maç. Baskı bu işin doğasında var. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray gibi bir camianın Avrupa dışında kalması kabul edilemez. Bizden daha küçük bir kulüple oynuyoruz. Bu maçları 1 ay önce oynasaydık, belki de ilk maçtan işi bitirebilerdik. Rakibimiz çok kuvvetli, onlara büyük saygı duyuyoruz. Östersunds beraber oynayan ve organize bir ekip. Ancak bu turu biz geçeceğiz" dedi.

"Olası bir elenme sonucu istifa edecek misiniz" sorusuna da cevap veren Igor Tudor, "Daha sezon başlamadan istifa etmemi mi istiyorsunuz? Ben sorumluluktan kaçan bir hoca değilim. Sorumluluk alırım" şeklinde konuştu.

LINNES: "İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes de, turu geçeceklerini vurguladı. Linnes, "İstemediğimiz bir sonuç aldık ilk maçta. Güvenimiz sonsuz; turu geçeceğimize inanıyorum. İsveç takımını hafife almamak lazım ama biz de bir haftalık dilimde en iyi şekilde çalıştık. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Taraftara 90 dakika boyunca ihtiyacımız var. Bizi desteklesinler ve gerisini bize bıraksınlar" dedi.