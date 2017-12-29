Tudor iddialarına Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan son nokta

TEKNİK Direktör Safet Susic ile yollarını ayıran A. Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Igor Tudor'un takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı. Bir haber sitesinin sosyal medyadaki "Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı" başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı. Böylelikle, Aytemiz Alanyaspor ve Igor Tudor'un anlaştığı ile ilgili yapılan haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış oldu.
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