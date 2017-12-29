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Tudor iddialarına Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan son nokta

Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’daki görevine son verilen Teknik Direktör Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi

Tudor iddialarına Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan son nokta

Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’daki görevine son verilen Teknik Direktör Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi

29 Aralık 2017 Cuma 19:10
Tudor iddialarına Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan son nokta
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TEKNİK Direktör Safet Susic ile yollarını ayıran A. Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Igor Tudor'un takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı. Bir haber sitesinin sosyal medyadaki "Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı" başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı. Böylelikle, Aytemiz Alanyaspor ve Igor Tudor'un anlaştığı ile ilgili yapılan haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış oldu.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 19:22
Anahtar Kelimeler:
Hasan ÇavuşoğluIgor TodurSafet SusicÇavuşoğluAytemiz Alanyaspor
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