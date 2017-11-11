Tudor, Arda bilmecesine canlı yayında nokta koydu

GALATASARAY Teknik direktörü İgor Tudor, yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu. Hırvat hoca, Arda Turan'ı istediğini belirtirken "Top başkanda" dedi.

Tudor'un açıklamaları şu şekilde:

''ARDA TURAN ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU...''

'' Arda Turan haberlerini ben de görüyorum. Ama geçen yazdan şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Geçen yaz konuştuk, çok konuştuk. Türk futbol tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Çok büyük bir oyuncu. Karakteri de çok iyi. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray'a geliyorsa, normal bir oyuncu olarak gelmiyor. Biraz daha karışık olabiliyor. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebilirim ama başkanımız daha detaylı bilgi verebilir. Tabii ki Arda beğendiğim bir oyuncu.''

"ASAMOAH'I İSTİYORUM"

"Asamoah'ı geçen yaz transfer ediyorduk ama Juventus nedeniyle gerçekleşmedi. Ocak ayında yine görüşeceğiz. Eğer olmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek. O zaman yine isteyeceğim."