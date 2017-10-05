Tudor, Akçay’ı yakın takipte!

SÜPER Lig’de en yakın rakibi Beşiktaş ile puan farkını beşe yükselten G.Saray’da teknik direktör Igor Tudor milli maçlar sonrasındaki kritik 4 haftaya yoğunlaştı. Sırasıyla Konyaspor, F.Bahçe, Trabzon ve G.Birliği ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda hedef bu 4 maçtan 12 puan toplamak.



AVRUPA’YA DİKKAT!



Ancak Hırvat teknik adam ilk etapta Konya deplasmanını düşünüyor. Sezona Süper Kupa’daki Beşiktaş galibiyeti ile başlayan Konya’nın bu maçını mercek altına alan Igor Tudor ve kurmayları ayrıca UEFA Avrupa Ligi’ndeki Marsilya ve Guimares karşılaşmalarının da detaylı analizine başladı.



Milli maç arasında zamanının büyük bölümünü ekibi ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri’nde geçiren Tudor, Konya’nın G.Saray karşısında da Avrupa’daki performansını ortaya koyacağı görüşünde. Tudor ayrıca Mustafa Reşit Akçay’ın bu maçlardaki taktiksel hamlelerini de tek tek inceliyor.

