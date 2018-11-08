TSYD yönetiminden Antalyaspor ziyareti

TSYD Antalya Şubesi Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri Ali Tongülüs, Ahmet Geven, Erkan Erman ile Sabri Çağlar Antalyaspor'u ziyaret etti. TSYD yönetimi teknik direktör Bülent Korkmaz ile sohbet ederek Antalyaspor'da göreve yeni başlayan Mali ve İdari İşler Koordinatörü Süleyman Tekgül ile Medya Sorumlusu Murat Özgen'e de başarılar diledi. Teknik direktör Bülent Kokmaz, yakalanan başarının futbolcuların karakterlerinden ve kazanma azimlerinin yüksek oluşundan kaynaklandığını söyledi. TSYD yönetimi de başarının sürekli olmasını dileyerek Korkmaz'a özellikle gençlere fırsat vermesi dolayısıyla teşekkür etti.