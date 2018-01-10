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TSYD Semineri sona erdi  

Antalya'da Belek'te düzenlenen 54. TSYD Sporun Zirvesi semineri sona erdi

TSYD Semineri sona erdi  

Antalya'da Belek'te düzenlenen 54. TSYD Sporun Zirvesi semineri sona erdi

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:08
TSYD Semineri sona erdi  
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MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son konuşmacı olarak katıldığı panelde tecrübeli teknik adam 'Lider Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı' başlıklı oturumda açıklamalarda bulundu. Başakşehir'de bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "İlk defa bu sene şampiyonluğa biz de oynuyoruz dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Özellikle ilk yarıda şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynanan oyun ve skor bizi bunu söylemeye itti. Bu camialarla yarışmak kolay değil. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Abdullah Avcı, Başakşehir'e transferi gündemde olan Arda Turan'ı 2002 yılından beri tanıdığını ve oğlu gibi gördüğünü belirterek, takıma katılması halinde kendilerine fayda sağlayacağını söyledi. Seminer, TSYD üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAntalyaTSYD Sporun Zirvesi
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