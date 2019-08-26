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TRT'den beIN Sports'a 'Süper Lig' tepkisi: Maç özetleri için geçen sezonki iki katını istiyor

TRT ile beIN Sports, Süper Lig özetleri konusunda anlaşamadı. Sunucu Erzin Düzen, beIN Sports'un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi.

SPOR 26.08.2019, 16:40 Melike Temir
TRT'den beIN Sports'a 'Süper Lig' tepkisi: Maç özetleri için geçen sezonki iki katını istiyor
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TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, kurumun Süper Lig maçlarının özet görüntülerini yayınlamama nedeniyle ilgili olarak açıklama yaptı.Kurumun maç özetleri konusunda yayıncı kuruluşla yaklaşık 1.5-2 aydır görüştüğünü söyleyen Düzen, şunları kaydetti:"beIN Sports, yıllık ödenen ücretler konusunda TFF ve kulüplerden indirim talep etti. İndirim talebi kabul görüldü. Ancak yayıncı kuruluş beIN Sports, maç özetleriyle ilgili olarak geçen sezondan iki kat fazla ücret istiyor. Yayıncı kuruluş kendi menfaatleri doğrultusunda TFF ve kulüplerden indirim talep ederken, maç özetleri konusunda ise geçen sezonki ücretin iki katı fazlasını istiyor. Bu hoş bir yaklaşım değil."

#trt #beIN Sports #süper lig #Maç özetleri
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