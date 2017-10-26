Tribüne yolladığı forma geri gelince zor tuttular

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Pape Souare, İngiltere Lig Kupası'nda 4-1 yenildikleri Bristol City maçından sonra şoke eden bir olay yaşadı. Ligde son sırada yer alan ve sezon başından bu yana oynadığı futbolla taraftarını galibiyete hasret bırakan Crystal Palace'ta oyunculara tepkiler de artmaya başladı.

Bristol City deplasmanında oynadıkları maçtan sonra formasını taraftarlara atan Souare, soyunma odasına doğru hareketlenmek üzereyken forması tribünden sahaya geri atıldı. Daha sonra formasını almak için geri dönen Souare, taraftarlarla diyaloğa girdi ancak takım kaptanı olaya müdahale etti.

MORALİ BOZULDU

Takım kaptanı Jason Puncheon, arkadaşının yanına giderek onu sakinleştirmeye çalışırken Souare'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Crystal Palace, geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 8 yenilgi alarak 3 puanla son sırada yer alıyor. Lig Kupası mücadelesinde deplasmanda Bristol City ile karşılaşan Crystal Palace, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.