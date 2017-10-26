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Tribüne yolladığı forma geri gelince zor tuttular

İngiltere'de Crystal Palace forması giyen Pape Souare, yenildikleri maçtan sonra tribüne formasını attı, tribünler tekrar sahaya gönderince sinirlendi

Tribüne yolladığı forma geri gelince zor tuttular

İngiltere'de Crystal Palace forması giyen Pape Souare, yenildikleri maçtan sonra tribüne formasını attı, tribünler tekrar sahaya gönderince sinirlendi

26 Ekim 2017 Perşembe 13:15
Tribüne yolladığı forma geri gelince zor tuttular
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İNGİLTERE Premier Lig takımlarından  Crystal Palace forması giyen  Pape Souare,  İngiltere Lig Kupası'nda 4-1 yenildikleri  Bristol City maçından sonra şoke eden bir olay yaşadı. Ligde son sırada yer alan ve sezon başından bu yana oynadığı futbolla taraftarını galibiyete hasret bırakan  Crystal Palace'ta oyunculara tepkiler de artmaya başladı.

Bristol City deplasmanında oynadıkları maçtan sonra formasını taraftarlara atan Souare, soyunma odasına doğru hareketlenmek üzereyken forması tribünden sahaya geri atıldı. Daha sonra formasını almak için geri dönen Souare, taraftarlarla diyaloğa girdi ancak takım kaptanı olaya müdahale etti.

MORALİ BOZULDU

Takım kaptanı Jason Puncheon, arkadaşının yanına giderek onu sakinleştirmeye çalışırken Souare'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.

Premier Lig'de kötü günler geçiren  Crystal Palace, geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 8 yenilgi alarak 3 puanla son sırada yer alıyor. Lig Kupası mücadelesinde deplasmanda  Bristol City ile karşılaşan  Crystal Palace, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
BristolCrystal PalacePape SouareSpor
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