Tribünde kalp krizi geçiren alt yapı sorumlusu hayatını kaybetti
Bartın'da, Bölgesel Amatör Lig maçını tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren Karadeniz Ereğli Belediyespor altyapı sorumlusu Zafer Men (44), yaşamını yitirdi.
SPOR 13.10.2019, 20:02
ALINAN bilgiye göre, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor'un Atatürk Şehir Stadı'ndaki karşılaşmasını takip etmek için Bartın'a gelen Men, tribünde fenalaştı.
Maçın başlamasına kısa süre kala Men'in nefes alamadığını fark eden taraftarlar, ambulans ve doktor çağrısında bulundu.
Bu sırada aynı tribünde yer alan özel bir diyaliz merkezinde görevli doktor Levent Gülbezer, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Men'e kalp masajı yaptı.
İlk müdahalenin ardından vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2