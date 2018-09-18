Tribün Spor'un konuğu Muhittin Düşünceli

ALANYA'NIN en çok izlenilen spor programı olan Tribün Spor Milli Maç arasının ardından, bu hafta da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarla Alanyaspor'un ve Alanya sporunun gündemini tutan programın bu haftaki konuğu, Alanya tribünlerinin tanınan ve sevilen ismi Muhittin Düşünceli. Alanyaspor'un, Trabzon mücadelesinin detaylarını, Süper Lig'deki diğer maçlarla ilgili ayrıntıları ve Alanya tribünlerinin halini Fikri Berker Pakna soracak, Muhittin Düşünceli canlı yayında yanıtlayacak. Futbol ve spor coşkusunun doyasıya yaşanacağı Tribün Spor bu akşam saat 19.30'da DİM TV ( dimtv.tv ) ekranlarında olacak.

DİM TV'YE NASIL ULAŞILIR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.