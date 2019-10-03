Triatlon rüzgarı esecek
Alanya, ITU Paratriatlon Dünya Kupası, Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triathlon Federasyonu Triathlon–Aquatlon Türkiye Finali yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Dev organizasyon 5-6 Ekim'de gerçekleştirilecek
SPOR 02.10.2019, 21:57
ALANYA'NIN tanıtımına büyük katkı sağlayan ve bu yıl 29. kez düzenlenecek olan 29. Alanya Triatlonu’nun tüm hazırlıkları tamamlandı. Organizasyonun basın toplantısı ise bugün saat 13.00'da Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. Alanya'da 5-6 Ekim günü bazı yollar organizasyonun emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için trafiğe kapatılacak. 5 Ekim Cumartesi günü 06.00-17.30 saatleri arasında ve 6 Ekim Pazar günü 06.00-17.30 saatleri arasında Deniz Taksi Kavşağı, Kuyular Önü, İskele Caddesi, Rıhtım, Villa Okan Restoran ve Atatürk Anıtı arası (yolun güneyi) ile Atatürk Anıtı, Yalı Taksi, Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapatılacak.
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Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2