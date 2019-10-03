Triatlon rüzgarı esecek

ALANYA'NIN tanıtımına büyük katkı sağlayan ve bu yıl 29. kez düzenlenecek olan 29. Alanya Triatlonu’nun tüm hazırlıkları tamamlandı. Organizasyonun basın toplantısı ise bugün saat 13.00'da Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. Alanya'da 5-6 Ekim günü bazı yollar organizasyonun emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için trafiğe kapatılacak. 5 Ekim Cumartesi günü 06.00-17.30 saatleri arasında ve 6 Ekim Pazar günü 06.00-17.30 saatleri arasında Deniz Taksi Kavşağı, Kuyular Önü, İskele Caddesi, Rıhtım, Villa Okan Restoran ve Atatürk Anıtı arası (yolun güneyi) ile Atatürk Anıtı, Yalı Taksi, Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapatılacak.