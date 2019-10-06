Triatlon nefesleri kesti
Alanya triathlon tarihinin 29. yılında; ITU Paratriatlon Dünya Kupası, ETU Triathlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triathlon Federasyonu Triathlon – Aquatlon Türkiye Finali yarışları büyük bir heyecanla yapıldı. Zorlu yarışlara toplamda 823 sporcu mücadele etti.
29. ALANYA Triathlonu'nun ikinci gününde paratriathlon, yaş grupları sprint mesafe, genç erkekler ve elit erkekler yarışları koşuldu. Erkekler Paratriathlon 2. kategorisinde birinci Mikhail Astashov, 3. kategorisinde birinci Victor Chebotarev, 4. kategorisinde birinci Mikhail Kolmakov, 5. kategorisinde birinci Yannick Bourseaux, 6. kategorisinde birinci Arnaud Grandjean ve PTWC kategorisinde birinci Florian Brungraber oldu. Kadınlar paratriathlon 2. kategorisinde Yukako Hata birinci, 3. kategorisinde Elise Marc birinci, 4. kategorisinde Elise Marc birinci, 5. kategorisinde Alisa Kolpakchy birinci, 6. kategorisinde Anna Barbaro birinci ve PTWC kategorisinde birinci Margret Ijdema H1 birinci oldu. Genç erkeklerde ise birinci 0.57.17 saniye ile Ukrayna’dan katılan Vitalii Vorontsov oldu. İkinci 0.57.48 saniye ile Tayvan’dan katılan Tzu I Pan ve üçüncü de 0.57.50 saniye ile Rusya’dan katılan Pavel Sorokin oldu. Büyük erkeklerin kazanını da 0.54.38 süre ile İspanyol Genis Grau oldu. İkinci 0.54.41'lik süresiyle İsviçre’den Sylvain Fridelance ve üçüncü 0.54.42 süre ile İngiliz James Teagle oldu. Dereceye giren sporcular protokol ve yetkililer tarafından ödüllendirildi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|19:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|7
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|7
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Southampton
|8
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Atletico Madrid
|8
|15
|3. Granada
|8
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Real Valladolid
|8
|10
|13. Eibar
|8
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2