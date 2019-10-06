Triatlon nefesleri kesti

29. ALANYA Triathlonu'nun ikinci gününde paratriathlon, yaş grupları sprint mesafe, genç erkekler ve elit erkekler yarışları koşuldu. Erkekler Paratriathlon 2. kategorisinde birinci Mikhail Astashov, 3. kategorisinde birinci Victor Chebotarev, 4. kategorisinde birinci Mikhail Kolmakov, 5. kategorisinde birinci Yannick Bourseaux, 6. kategorisinde birinci Arnaud Grandjean ve PTWC kategorisinde birinci Florian Brungraber oldu. Kadınlar paratriathlon 2. kategorisinde Yukako Hata birinci, 3. kategorisinde Elise Marc birinci, 4. kategorisinde Elise Marc birinci, 5. kategorisinde Alisa Kolpakchy birinci, 6. kategorisinde Anna Barbaro birinci ve PTWC kategorisinde birinci Margret Ijdema H1 birinci oldu. Genç erkeklerde ise birinci 0.57.17 saniye ile Ukrayna’dan katılan Vitalii Vorontsov oldu. İkinci 0.57.48 saniye ile Tayvan’dan katılan Tzu I Pan ve üçüncü de 0.57.50 saniye ile Rusya’dan katılan Pavel Sorokin oldu. Büyük erkeklerin kazanını da 0.54.38 süre ile İspanyol Genis Grau oldu. İkinci 0.54.41'lik süresiyle İsviçre’den Sylvain Fridelance ve üçüncü 0.54.42 süre ile İngiliz James Teagle oldu. Dereceye giren sporcular protokol ve yetkililer tarafından ödüllendirildi.