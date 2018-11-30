Triathlon Federasyonu ibra edildi

BİLİNDİĞİ üzere Türkiye'de 'Triathlon' denilince ilk akla gelen şehir Alanya. Genel kurula Alanya'dan, Alanya Belediye Spor Kulübünü temsilen, Levent Uğur, Murat Şeker ve Süleyman Sönmez katılırken, Alanya Doğa Sporları Kulübünü (ALDOSK) Kulüp Başkanı Mehmet Zafer Peker'in yanı sıra, Saim Kanlı, Kerim Coşkun , Mehmet Ali Koçak, Alptuğ Bildirici katıldı. Genel kurulda Saim Kanlı divan başkanı görevini üstlenirken, Süleyman Sönmez kürsüye çıkarak mali faaliyetler hakkında delegelere bilgi verdi. Mehmet Zafer Peker'de verdiği önergelerle Triathlon Federasyonunda Alanya'nın etkisini hissettirdi.

BAŞKAN YALÇINKAYA 'ALANYA ÇOK TECRÜBELİ'

Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yaptığı konuşmada projelerini anlatırken Alanya'ya sık sık yer verdi. Gelecek yıl nisan ayında Türkiye'de ilk defa yapılacak olan ve bin sporcunun katılacağı 'Okullar Arası Yarışmaya' ilk defa Alanya'nın ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi. Yalçınkaya 'Alanya Triathlonun konusunda çok tecrübeli, orada çok rahat ediyoruz, belediye başkanım Adem beyle yaptığımız görüşmede okullar arası yarışları ilk kez Alanya'da düzenlemeye karar verdik. Kendisine teşekkür ediyorum' diyerek sözlerine son verdi.