Trezeguet transferi resmen açıklandı!

KASIMPAŞA'NIN Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi resmen açıklandı. İngiliz kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla çalışma vizesi ve uluslararası izin belgesini aldığını duyurduğu 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu henüz açıklanmayan bir bonservis bedeli karşılığında kadrolarına kattıklarını ilan etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aston Villa menajeri Dean Smith, "Trezeguet ile çalışmak, bizi şimdiden heyecanlandırıyor. Onu daha önce pek çok kez seyrettim. Kendisi; direkt oynayan, üçüncü bölgede rakip takımlara problem çıkaran ve skora katkıda bulunan bir oyuncu. Biz de bir süredir bu tip bir oyuncu arıyorduk." ifadelerini kullandı.

Villa'da forma giyen vatandaşı ﻿﻿Ahmed el-Muhammedi'nin transferinde büyük rol oynadığını söyleyen Trezeguet ise "Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Umarım takımın başarılı olmasını sağlayabilirim. Bunun için elimden geleni yapacağım. Premier Lig'de oynamak benim hayalimdi ve şimdi bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.