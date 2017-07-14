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Transfer için rekor mecburi !

İNGİLİZ ekibi Liverpool'un renklerine bağlamak için 65 milyon ödemeye hazır olduğu Keita'yı kulübü bırakmıyor

Transfer için rekor mecburi !

İNGİLİZ ekibi Liverpool'un renklerine bağlamak için 65 milyon ödemeye hazır olduğu Keita'yı kulübü bırakmıyor

14 Temmuz 2017 Cuma 17:39
Transfer için rekor mecburi !
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LİVERPOOL uzun süredir renklerine bağlamak istediği RB Leipzig takımının futbolcusu Naby Keita için Alman kulübüne tam 65 milyon Euro önerdi. Ancak RB Leipzig, 22 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick geçen sezon büyük başarı elde ettiği kadroyu bozmak istemiyor. Bu konuda da çok kararlı gözüküyor. Ünlü spor adamı “Eğer üç rakamlı bir teklifle de gelseler Keita'yı bırakmayacağız” dedi. Rangnick'in bu sözlerine rağmen Liverpool'un Alman Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise ısrarını sürdürüyor.Klopp'un gelecek hafta içinde Alman takımına son bir teklif daha yapacağı sanılıyor.Leipzig para konusunda ihtiyaç sahibi durumunda olmasa da oyuncusu için Liverpool'un Bundesliga rekorunu kırmasını istiyor.Rangnick Alman dördüncü liginden aldığı RB Leipzig'i Bundesliga'ya kadar çıkardı. RB Leipzig Bundesilga'daki ilk sezonunda büyük başarı yakaladı. Sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Fransız ikinci liginde 2014 yılında bulup getirdiği Keita'da büyük emeği bulunan Rangnick bu futbolcudan daha fazla yararlanma hesapları yapıyor.Keita'nın RB Leipzig ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
LiverpoolKeitaTransfer
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