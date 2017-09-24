‘Trabzonspor’un kalecisi Esteban Alvarado ölümden döndü’ iddiası

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un kalecisi Esteban Alvarado’nun Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında ölümden döndüğü iddia edildi.
Onur Kıvrak’ın sakatlığı sonrasında Alanyaspor maçına forma giyen tecrübeli file bekçisi devre arasında oyundan alındı.
Maçın ardından yapılan açıklamada Esteban’ın başının dönmesi nedeniyle oyundan alındığı ifade edilmişti ancak TRT muhabiri Barış Yurduseven’in iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Twitter hesabından konuyla ilgili bir bilgi paylaşan Yurduseven, “Esteban devre arasında ölümden döndü. Çenesi kilitlenen Kostarikalı soyunma odasına iki kez bayıldı, takım 5 dakika dışarıda bekledi” dedi.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Esteban devre arasında ölümden döndü...
Çenesi kilitlenen Kostarikalı soyunma odasında iki kez bayıldı, takım 5 dakika dışarda bekledi...
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