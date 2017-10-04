Trabzonspor’un en istikrarlısı Pereira oldu

TRABZONSPOR Süper Lig’in ilk 7 haftasında mevcut 27 kişilik oyuncu kadrosuda 23 futbolcu forma şansı buldu. Bordo mavililerde Joao Pereira ise bu sezon oynanan 7 maçın tamamında forma giyen tek isim oldu. 630 dakika forma giyen Portekizli oyuncuyu ise 624 dakika ile Kucka takip etti.

Trabzonspor teknik direktör Ersun Yanal, ilk 7 haftada 23 futbolcuya forma şansı verdi. Genç oyuncular Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan ve Kamil Ahmet Çörekçi, takımda henüz forma şansı bulamayan isimler oldu.

EN ÇOK SÜRE PEREİRA’NIN

Bordo mavililerde Joao Pereira 630 dakika ile takımda formayı en çok ıslatan isim olurken bu oyuncuyu 624 dakika ile Kucka takip etti. Olcay Şahan 596, Okay Yokuşlu 595, Mas 540, Yusuf Yazıcı 494, Burak Yılmaz 468, Durica 450, Sosa ve Onur 360, Uğur Demirok 300, Abdulkadir Ömür 288, Esteban 226, Mustafa Akbaş 180, Bero 167, Bongonda ve Rodallefa 129, Onazi 105, Hubocan 90, N’Doye 88, Uğurcan Çakır 45, Volkan Şen 38 ve Castillo 27 dakika forma giyen isimler oldu.

TRABZONSPOR İLK YARI HEM ATIYOR HEM YİYOR

Trabzonspor bu sezonun en erken golünü 5. dakikada Burak Yılmaz’ın ayağından Fenerbahçe kalesine gönderdi. En erken golünü ise kalesinde 3. dakikada Atiker Konyaspor’dan gördü. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 16 gol atıp, 15 gol yiyen Karadeniz ekibi attığı 16 golün 9’nu ilk yarıda atarken, 7 golü ise ikinci yarılarda attı. Trabzonspor kalesinde gördüğü 15 golün 8’ni ilk yarıda, 7’sini ise ikinci yarıda yedi. Bordo-mavililer bu sezonun en gollü maçını ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşadı. 7 golün atıldığı müsabakada 3 golü rakip filelere gönderen Trabzonspor kalesinde ise 4 gol gördü.