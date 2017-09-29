Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için Monaco’an 14 milyon euro’luk teklif

TRABZONSPOR altyapısının armağanı olan Yusuf Yazıcı şimdiden Avrupa transfer pazarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Sel’in haberine göre; Sevilla, Borussia Dortmund, Manchester United ve Liverpool gibi Avrupa’nın dev takımlarının takibe aldığı Yusuf Yazıcı için Fransız ekibi Monaco pazarlık masasına 14 milyon Euro ile oturdu.

Menajerler aracılığı ile nabız yoklayan Fransız ekibi ayrıca bir sonraki satıştan da pay önerdi ancak oran belirtmedi.

Trabzonspor kanadı ise bu görüşme için devre arasını bekleme yanlısı.

TEKLİF ÖNCE RESMİYETE DÖKÜLMELİBordo-Mavililer öncelikle Monaco’nun resmi teklifle karşılarına gelmesini bekliyor. Daha önce Yusuf için 20 milyon Euro gibi rakamların telaffuz edildiğini hatırlatan yöneticiler de Monaco’nun yanı sıra birçok kulübün genç yıldıza ilgi duyduğunu belirtirken, “Henüz bize gelen resmi bir teklif yok. Geldiği anda bir değerlendirme yapar ve bizim için çok değerli olan oyuncumuzun da geleceği için olumlu ya da olumsuz son kararımızı veririz” dediler.

GÖKDENİZ KARADENİZ 8.7 MİLYONA GİTMİŞTİ* Trabzonspor’un en pahalı ihracı Gökdeniz Karadeniz oldu. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcuyu Rubin Kazan’a 8 milyon 700 bin Euro’ya satmıştı.

* Gökdeniz’in ardından listede ikinci sırada ise Fatih Tekke var. Golcü futbolcu 2006’da 7 milyon 500 bin Euro karşılığında Rus Zenit’in yolunu tutmuştu.