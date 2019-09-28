Trabzonspor'dan KAP açıklaması! 3 futbolcu...

TRABZONSPOR, Hüseyin Türkmen ile olan sözleşmesini 2024, Arda Akbulut ile olan sözleşmesini 2025 ve Abdurrahim Dursun ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi!



Bordo mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi;



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcularımız Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.



Hüseyin Türkmen



22.11.2017 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.



2019/20 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,



2020/21 futbol sezonu için 2.300.000.-TL garanti ücret,



2021/22 futbol sezonu için 2.645.000.-TL garanti ücret,



2022/23 futbol sezonu için 3.042.000.-TL garanti ücret,



2023/24 opsiyon sezonu için 3.498.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Arda Akbulut



15.09.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.



2019/20 futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret,



2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,



2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,



2022/23 futbol sezonu için 380.500.-TL garanti ücret,



2023/24 futbol sezonu için 437.500.-TL garanti ücret,



2024/25 opsiyon sezonu için 503.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Abdurrahim Dursun



30.03.2017 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.



2019/20 futbol sezonu için 250.000.-TL garanti ücret,



2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,



2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,



2022/23 opsiyon sezonu için 380.500.-TL garanti ücret ödenecektir."