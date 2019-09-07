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Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor!

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi... AEK ile oynanan maçta sakatlanarak maçtan çıkan yetenekli oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SPOR 07.09.2019, 15:53
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor!
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TRABZONSPOR'DA keyifler Abdülkadir Ömür’den gelen haberle kaçtı! Trabzon’da yapılan kontrollerinde ödem tespit edilen oyuncunun, ayrıntılı kontrollerde menisküs yırtığı yaşadığı görüldü.Yıldız oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Abdülkadir, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Play-Off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti.20 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 maçta forma giyip, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

#trabzonspor #Abdulkadir Ömür
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