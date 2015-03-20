Trabzonspor'a şok

YARGITAY'IN bu kararına bordo mavili ekibin düzeltme talebi hakkı bulunuyor. Ancak Yargıtay düzeltme talebine olumsuz yanıt verirse, mevcut yönetimin görev süresinin dolduğuna dair yerel mahkemenin verdiği kararı kesinleşecek ve Trabzonspor 45 gün içinde kongreye gidecek. Bordo mavililerin düzeltme talebi ve Yargıtay'ın bu itiraza cevabı ile süreç Nisan ayını bulacak. Yargıtay nihai kararını açıkladıktan sonra ise karar taraflara tebliğ edilecek. Kulüp bu tebliğ sonrasında 1.5 ay içinde kongre kararı almak zorunda. Yönetim kongre kararı alma konusunda direnirse Dernekler Kanunu hükümleri devreye girecek. Yani kulübe kayyum atanacak.

KAYYUM ATANIRSA

Kayyumun harcama yetkisi olmayacağı için hem mevcut takım sıkıntı yaşayacak hem de yeni sezonun transfer çalışmaları aksayacak. Bordo mavili kulüp daha önce de benzer bir süreç yaşamış ve kayyumun kıyısından dönmüştü. Nuri Albayrak yönetimi 16 Aralık 2007’de yapılması gereken kongreyi 10 Şubat 2008’de yapmıştı. Ancak herhangi bir üye şikayet etmediği için kayyum tehlikesi oluşmamıştı.

Öte yandan Yargıtay’ın yerel mahkenin kararını onamasıyla birlikte Hacıosmanoğlu yönetiminin 31 Aralık 2013 sonrası aldığı tüm kararların hükümsüz olması söz konusu olacak. Yargıtay Trabzonspor hakkındaki onama kararını 3 Mart'ta verdi. Söz konusu karar postaya verilirken 2-3 gün içinde kulübe ulaşması bekleniyor.

HACIOSMANOĞLU KONUŞTU