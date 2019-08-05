Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un olası rakipleri belli oldu

TRABZONSPOR, 3. Ön Eleme Turu'nda Sparta Prag'ı elemesi durumunda, Avrupa Ligi play-off turunda U.Craiova-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Partizan'ı elemesi durumunda, play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

3. ön eleme maçları bu hafta

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, TSİ 19.00'da Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.