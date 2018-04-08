Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu

TRABZONSPOR 'UN 73. genel kurulunda, bin 690 üye oy kullandı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından üyeler, 16 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme işlemi 17.00'de sona ererken divan başkanı İlhami Algan, bin 690 üyenin oy kullandığını açıkladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Trabzonspor'da aidatlarını ödeyen 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

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