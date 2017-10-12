Trabzonspor, taktik çalıştı

Sakatlıkları bulunan Kucka ve Onazi antrenmana katılmadı. Okay Yokuşlu’nun ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi. Ayrıca özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz da takımla çalışmalara katıldı.

MEHMET Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı, son bölümde ise taktik çalışmalarına yer verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.