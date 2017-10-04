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Trabzonspor Katar yolcusu

Trabzonspor lige verilen milli arada Katar'ın Al Sadd takımıyla hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor Katar yolcusu

Trabzonspor lige verilen milli arada Katar'ın Al Sadd takımıyla hazırlık maçı yapacak

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:20
Trabzonspor Katar yolcusu
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya'da oynayacağı maçlar için lige verilen arada Trabzonspor, Katar'ın Al Sadd takımıyla özel maç yapacak.
Beşiktaş maçının ardından 3 gün izin yapan olan bordo-mavililer, yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. Bordo-mavililer hazırlık müsabakası için 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gidecek. 8 Ekim Pazar günü oynanacak olan özel maç sonrası 9 Ekim Pazartesi günü Trabzon'a dönecek olan Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıTrabzonsporKatarAl SaddHazırlık Maçı
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