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Trabzonspor kampında şok sakatlık

Sabahki antrenmanda sağ ayağından sakatlanan Volkan Şen, akşam idmanına katılmadı

Trabzonspor kampında şok sakatlık

Sabahki antrenmanda sağ ayağından sakatlanan Volkan Şen, akşam idmanına katılmadı

08 Kasım 2017 Çarşamba 20:41
Trabzonspor kampında şok sakatlık
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TRABZONSPOR, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen  arada Antalya'da yaptığı kampta hazırlıklarını sürdürüyor.
 
Limak Arcadia Otel'in sahasındaki akşam antrenmanı öncesi teknik  direktör Rıza Çalımbay, oyuncularıyla kısa süren bir toplantı yaptı.
 
Takım koşunun ardından, el topu ve 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman,  dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
 
Maç sırasında teknik direktör Çalımbay'ın sık sık oyuncularını  uyardığı görüldü.
 
Rodallega ve N'Doye gol çalıştı
 
Antrenmanın sonunda Çalımbay, Rodallega ve N'Doye ile özel olarak  ilgilendi.
 
İki forvet oyuncusuna kanatlardan yapılan ortalarla şut çalıştıran  Çalımbay, hataları konusunda onları uyardı.
 
Volkan Şen antrenmana katılmadı
 
Sabahki idmanı sağ ayağından sakatlandığı için yarıda bırakan Volkan  Şen ile sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Onazi antrenmana katılmadı. Volkan  Şen'in Antalya'daki kamp süresince tedavi göreceği öğrenildi.
 
Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan  ayrı çalıştı.
 
Slovakya Milli Futbol Takımı kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan  Kucka ile eşinin dedesinin vefatı dolayısıyla Arjantin'e giden Sosa'nın, gece  kampa katılması bekleniyor.
 
Antrenmanda ayrıca, milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı,  Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica yer almadı.
 
Çalımbay'ın torunu antrenmanda
 
Antrenmanı teknik direktör Çalımbay'ın kızı Ayça Sağlam, damadı Çağrı  Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti.
 
Çalımbay, antrenman öncesinde bir süre torunuyla ilgilendi.
 

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Trabzonspor
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