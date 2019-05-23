Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi resmen açıkladı

BORDO mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ ile 01.06.2019 başlangıç tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca uzatma opsiyon hakkı da kulübümüzde bulunmaktadır." Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla, Kamil Ahmet Çörekçi’ye Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde uzatma opsiyonu Trabzonspor'da olmak şartıyla Kamil Ahmet Çörekçi’yle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Temmuz 2017'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma bulamadı ve bordo mavili formayla 29 karşılaşmada sahaya çıktı. KAP'a bildirildi Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ ile 01.06.2019 başlangıç tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Uzatma opsiyon hakkının da kulübümüzde olduğu anlaşma uyarınca oyuncuya; 2019-20 sezonunda 2.500.000.-TL garanti ücret, 2020-21 sezonunda 2.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda oyuncuya 2021-22 sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Bununla birlikte oyuncu 2019-20 sezonunda 25 süper lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda sözleşme 2021-22 sezonu için bir yıl daha otomatik olarak uzayacaktır. Böyle bir şartın gerçekleşmesi durumunda 2020-21 sezonu garanti ücret 3.000.000.-TL ve uzatılacak olan 2021-22 sezonu garanti ücreti ise 3.250.000.-TL olacaktır. Bu şartların oluşması durumunda ayrıca kulübümüzün ilave olarak yıllık 3.500.000.-TL garanti ücret ödeyerek sözleşmeyi bir yıl daha geçerli olmak üzere (2022-23 sezonu) uzatma hakkı olacaktır”