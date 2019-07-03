Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi

AHMET Ağaoğlu ve ekibi, profesyonelliğinden memnun kaldıkları 33 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Ancak yönetim, oyuncular arasındaki ekonomik dengeyi sağlamak ve mali kriterleri yerine getirmek adına bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa’dan ‘feda’ demesini isteyecek. Senelik 3.2 milyon euro’luk ücreti ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan Sosa’ya, yıllık 2 milyon euro’dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

Geçen sezon performansının yanı sıra takım kaptanlığı görevini de başarılı bir şekilde yerine getiren tecrübeli futbolcunun, bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.