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Trabzonspor fanatiği, yaptırdığı özel boya ile evini bordo-maviye boyadı

Trabzonspor taraftarı alınan kötü sonuçlara rağmen takımını yalnız bırakmıyor. Düzce’de yaşayan Trabzonspor taraftarı Mustafa Akdağ, özel yaptırdığı boya ile evini bordo-mavi renklere boyadı

Trabzonspor fanatiği, yaptırdığı özel boya ile evini bordo-maviye boyadı

Trabzonspor taraftarı alınan kötü sonuçlara rağmen takımını yalnız bırakmıyor. Düzce’de yaşayan Trabzonspor taraftarı Mustafa Akdağ, özel yaptırdığı boya ile evini bordo-mavi renklere boyadı

26 Eylül 2017 Salı 16:48
Trabzonspor fanatiği, yaptırdığı özel boya ile evini bordo-maviye boyadı
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21 yıl önce Trabzon'dan Düzce'ye gelerek Arapçifliği Mahallesi’ne yerleşen Mustafa Akdağ, “Bize her yer Trabzon” diyerek 2012-2013 sezonunda şampiyonluğun Trabzonspor'a verilmemesine tepki göstermek ve Trabzonspor'a destek çıkmak için 2 katlı evini bordo maviye boyadı.

Oto lastik tamiri yapan Mustafa Akdağ 21 yıl önce Trabzon'dan gelerek Düzce'ye yerleşti. Doğuştan Trabzonspor sevdalısı olan Akdağ, yeni sezonda alınan kötü sonuçlara karşın takımına destek olmak için evini bordo-maviye boyadı.

Akdağ, “2 yaşındaki çocuğuma hala Trabzon sporun aşkını öğretmeye çalışıyorum. Ama nedense bu Trabzonspor'u çekemeyenler var. Bunların başında birincisi federasyon. 2012-2013 yılı sezonunda bizim şampiyonluğumuzu çalmıştır. Halen daha vermemeye devam ediyor. Ama yerin üstü varsa altı da var, orada görüşeceğiz. Trabzonspor bizim hayatımızda olmazsa olmazlardan biri. Ben Trabzonspor ile yatıyorum, Trabzonspor ile kalkıyorum. Trabzonspor yenildiği zaman üzülüyorum. Benim 25 yaşında bir oğlum var, Trabzonspor yenildiği zaman hüngür hüngür ağlıyor. Bunu ağlatanlara yazıklar olsun, ben o çocuğumu 25 yaşına kadar ağlatmadım. Trabzonspor çok farklı bir şey, Trabzonspor benim gönlümün içinde hayatımın bir parçası” dedi.

Boyası özel yapım

Piyasada bordo-mavi renkler olmadığı için evin boyaları da özel olarak yapıldı. Trabzonspor formasındaki renklere bağlı kalmak isteyen Mustafa Akdağ, evini boyattığı bordo-mavi rengi bulmak için çok uğraştığını, boyayı 5 bin 500 TL karşılığında özel yaptırdığını belirtti. Akdağ, “İsterse 20 bin vereyim yeter ki Trabzonspor gönlümden silinmesin” diye konuştu.

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Trabzonspor
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