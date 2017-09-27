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Trabzonspor, Ersun Yanal'ın alternatifini buldu!

Ligde kötü gidişe dur diyemeyen Bordo Mavililer, Teknik Direktör Ersun Yanal'ı tartışmaya devam ediyor

Trabzonspor, Ersun Yanal'ın alternatifini buldu!

Ligde kötü gidişe dur diyemeyen Bordo Mavililer, Teknik Direktör Ersun Yanal'ı tartışmaya devam ediyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 19:32
Trabzonspor, Ersun Yanal'ın alternatifini buldu!
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BORDO Mavili yönetimin büyük bir bölümü teknik adam ile yolların ayrılmasını isterken Başkan Muharrem Usta, Yanal'a son bir şans daha verse de teknik direktör arayışları yine hızlandı.
 
Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin'in 58 yaşındaki Belçikalı teknik adam Michel Preud'homme ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
 
Deneyimli hoca ile ilk teması kuran Bordo Mavililer, Yanal'ın son şansı olan Beşiktaş maçını beklemeye çekildi. Beşiktaş maçında alınabilecek olası bir mağlubiyet halinde Bordo Mavililerin, Preud'homme ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi.
 
Trabzonspor'un gündemine gelen Preud daha önce Standart Liege, Mechelen, Benfica gibi takımlarda görev aldı.
 
Deneyimli hoca ile ilk teması kuran Bordo Mavililer, Yanal'ın son şansı olan Beşiktaş maçını beklemeye çekildi. Beşiktaş maçında alınabilecek olası bir mağlubiyet halinde Bordo Mavililerin, Preud'homme ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi.
 

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TrabzonsporErsun YanalBordo MavililerTeknik Direktör Ersun Yanal
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