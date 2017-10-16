Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.435
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8362
EURO
4.2966
16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
banner468

Trabzonspor Ersun Yanal ile yolları ayırdı

Trabzonspor'da 6-1'lik Akhisarspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındı

Trabzonspor Ersun Yanal ile yolları ayırdı

Trabzonspor'da 6-1'lik Akhisarspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındı

16 Ekim 2017 Pazartesi 00:12
Trabzonspor Ersun Yanal ile yolları ayırdı
banner404

TRABZONPOR'DA teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındı. Evinde Akhisarspor'a karşı aldığı 6-1'lik yenilgi sonrasında tepkileri üzerine çeken deneyimli teknik adamın Trabzonspor ile yolları ayırdığı ifade edildi.
Muharrem Usta'nın yurt dışında olduğu kaydedilirken yöneticilerin, "Hocam gelinen bu noktadan sonra hem sen hem de biz yıpranmayalım, yolları ayırmak en doğrusu" şeklinde yaklaşım gösterdiği kaydedildi. Yanal'ın bu öneriye olumlu yaklaştığı ve fesih şartlarının görüşüldüğü belirtildi.
BeIN Sports'un verdiği bilgilere göre Bordo-mavililerin teknik direktörlük için Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı, Göztepe'nin çalıştırıcısı Tamer Tuna'yi ve şu anda takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay'ı listede bulundurduğu dile getirildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporErsun Yanal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUR'da zafer Ulissi'nin
TUR'da zafer Ulissi'nin
Kestelspor doludizgin
Kestelspor doludizgin
Alanya Belediyespor şov yaptı
Alanya Belediyespor şov yaptı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim