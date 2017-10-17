Trabzonspor'dan kadro dışı açıklaması

MEHMET Ali Yılmaz Tesisleri'nde altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada maç yaptı.



Sakatlıkları bulunan Juraj Kucka ile Burak Yılmaz salonda çalışırken, Ogenyi Onazi takımdan ayrı koştu.



Bordo-mavililer, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Bu arada Trabzonspor'da herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılmadığı, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.