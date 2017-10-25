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Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a jest!

Trabzonspor, Çorum'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, maç biletlerinin satışından elde edilen hasılattan alacağı payı Çorum Belediyespor'a bağışladı

Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a jest!

Trabzonspor, Çorum'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, maç biletlerinin satışından elde edilen hasılattan alacağı payı Çorum Belediyespor'a bağışladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:15
Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a jest!
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TFF 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'un kulüp başkanı Zeki Gül, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettikleri Trabzonspor'un, maç bileti hasılat payını kendilerine bıraktığını söyledi.
 
Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştıkları Trabzonspor'a 6-0 yenilerek kupadan elenmelerine karşın konuk ekibin yaptığı jestle mutlu olduklarını belirtti.
 
Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre, karşılaşmayı kazanan Trabzonspor'un, maçtaki bilet gelirinin yüzde 60'ını almaya hak kazandığını hatırlatan Gül, "Bu konuda geçen yıl olduğu gibi Trabzonspor yetkililerinden bir ricada bulunmuştuk. Sağ olsunlar, bizleri yine kırmadılar ve bilet gelirinin tamamını kulübümüze bıraktılar. Trabzonspor yönetimine, iki yıldır yaptıkları bu jestten ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
 
Öte yandan, iki takım arasında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaklaşık 56 bin liralık hasılat elde edildiği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÇorum BelediyesporZiraat Türkiye Kupası
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