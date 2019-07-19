Trabzonspor'da Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne transfer olan Zarga Toure'nin sözleşmesinin 100 bin euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi
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2018-19 sezonunu Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki Senegalli stoper Zargo Toure'nin Gençlerbirliği'ne transfer olmasının ardından sözleşmesi feshedildi.

Bordo mavili ekip, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda Toure'nin sözleşmesinin 100 bin euro karşılığında feshedildiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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