Trabzonspor'da Hernandez operasyonu

TRABZONSPOR'DA golcü arayışları devam ederken gündeme yeni bir isim daha eklendi. Bordo-Mavililerin CSKA Moskova ile sözleşmesi sona ererek boşa çıkan Abel Hernandez için masaya oturduğu ifade edildi.

Trabzonspor kurmaylarının 28 yaşındaki golcü oyuncu için anlaşma zemini de aradığı öğrenildi.

Daha önce Palermo, Hull City gibi kulüplerde de oynayan Abel Hernandez, Rusya Ligi'nde 15 maçta 3 gol 1 asist yaparken milli futbolcunun Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Uruguaylı oyuncu Hernandez özellikle 2014-15 sezonunda İngiltere'de 45 maçta attığı 22 golle büyük bir patlama yapmıştı.