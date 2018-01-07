Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Trabzonspor'da ekonomik çıkmaz

Trabzonspor Basketbol Kulübü, yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamada bulundu

Trabzonspor'da ekonomik çıkmaz

Trabzonspor Basketbol Kulübü, yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamada bulundu

07 Ocak 2018 Pazar 19:33
Trabzonspor'da ekonomik çıkmaz
banner404

BORDO-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılından bugüne  yönetici katkıları ve sponsor desteğiyle gelindiği belirtildi.
 
Yönetimin yasal görev süresinin 2018 yılına kadar olmasına rağmen,  sezon başında olağanüstü kongre yapıldığının anımsatıldığı açıklamada,  "Olağanüstü kongreye davet edilmelerine rağmen salona gelmeyenler, yönetim kurulu  olarak bizim bazı firmaların sponsorluğunu kabul etmediğimizi, kendilerinin  sponsor bulduğunu ve görevi devralmak istediklerini söylemişlerdir. Bu şekilde  davranmaları anlaşmış olduğumuz sponsorluğu da engellemiştir. Kişilerin bırakın  aday olmayı, kongre salonuna bile gelmekten kaçtıkları kulübün hafızasında  kayıtlıdır." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, gerek sezon başında gerekse şu dönemde kongre yapılmasını  isteyenlerle görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedilerek, şöyle devam edildi:
 
"İcra Kurulu üyelerimiz, basında başkan adaylığı için ismi geçen  kişilerle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan bu görüşmede bahsi geçen  adaylar, şu anda başkan adaylığı gibi bir niyetlerinin asla olmadığını,  Trabzon'da birilerinin isimlerini kullandığını, bundan çok büyük bir rahatsızlık  duyduklarını ve gerekirse bu konuda bir basın açıklaması yapabileceklerini ifade  etmişlerdir."
 
"Bu kulüp bizim babamızın iş yeri değil, bir sevdanın kalbidir"
 
"(Önce Abiş Hopikoğlu gitsin de ne olursa olsun.) zihniyetinde  olmayacağımız bilinmelidir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneğinin her bir yöneticisi, kulübünü  çocuğu gibi görür, baba sevgisiyle korur, kollar ve gözetir. Maddi ve manevi her  türlü desteği verdiğimiz bir organizasyonu bilinmezliğe itip, dağılma  tehlikesiyle  karşı karşıya bırakmak bize yakışan bir davranış değildir. Ciddi ve  reel bütçeyle veya bir sponsorla gelecek her gerçek veya tüzel kişiliğe kapımız  sonuna kadar açıktır. Kulübün daha güzel günlere varması için bu yolda yine en  büyük destekçileri olacağımızın bilinmesini isteriz. Bu kulüp bizim babamızın iş  yeri değil, bir sevdanın kalbidir. İşte bu yüzdendir ki dedikoduya, gayri ciddi  oluşumlara, ne idüğü belirsizlere Trabzonspor armasını teslim edemeyiz."
 
Açıklamada, kulübün maddi sıkıntılardan kurtulacağına işaret edilerek,  şöyle denildi:
 
"Kulübümüz bu darboğazdan elbetteki çıkacaktır. Bundan kimsenin  şüphesi olmasın. Yönetim olarak bu renklere hizmet için maddi ve manevi ne  gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizler koltuk meraklısı olmadığımızı daha önceki  kongrelerde de defalarca belirtmemize rağmen kasıtlı bir şekilde bu algının  yayılmak istenmesi kişisel hırsların dışa vurumudur. Derdimiz bağcıyı dövmek  değil, üzüm yemektir. Bu noktada tekrar belirtmek isteriz ki iyi niyetli, derdi  sadece Trabzonspor olan herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Kulübü içinde  bulunduğu darboğazdan kurtaracağına bizi ve camiayı inandıran herkese görevi  devretmeye hazır olduğumuzu da kamuoyuna bildiririz. Bu doğrultuda başkanımız  Abiş Hopikoğlu'nun bir önceki kongrede de belirttiği gibi tüm alacaklarından  vazgeçebileceğini bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz."
 
"Sıkıntıları aşmak adına çalışmaya devam edeceğiz"
 
Kulübün sezona herhangi bir sponsor desteği olmadan başladığının  belirtildiği açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerinin kişisel katkılarıyla isim  hakkı ve yayın gelirleriyle bütçe oluşturuldu. Yaşanan bütün sıkıntılara rağmen  sezon başından bugüne kulübümüzün yaklaşık 9 milyon 400 bin liralık bir ödemesi  olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, bu ödemeler için oluşturulan bütçe ayrıntısında, yönetici  katkısının 6 milyon 500 bin lira, sponsor gelirinin 1 milyon lira, iddaa  gelirinin 710 bin lira, federasyon gelirinin 735 bin lira, bağışların 276 bin  lira, seyirci basketbol okulu gelirlerinin ise 179 bin lira olduğu aktarıldı.
 
Kısıtlı bütçeye rağmen kaliteli, bordo-mavi renkleri hakkıyla temsil  eden bir takım oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Harcadığımız tüm  mesaiye rağmen Trabzonspor gibi bir markanın basketbol takımına hakkını verecek  bir sponsoru ne yazık ki ortaya çıkaramadık. Unutulmasın ki tarih, kötü günde  Trabzonspor için kimlerin neler yaptığını yazacaktır. Küçük hesaplar peşinde  koşarak Trabzonspor'a zarar verenler, yeri ve zamanı geldiğinde Trabzonspor  camiasına hesap verecektir." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, kulübün içinde bulunduğu durumdan her kesimin haberdar  edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Herkesin elini taşın altına koymaktan kaçtığı bu süreçte büyük bir  hassasiyet göstererek desteğini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman  Soylu Bey'e, Trabzonspor basketbol camiası adına sonsuz teşekkür ederiz. Gönül  verdiğimiz bu renkler için başta maddi sorunlar olmak üzere, tüm sıkıntıları  aşmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Basketbol KulübüTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 İşte Alanyaspor'un ilk hazırlık maçını yapacağı takım
 İşte Alanyaspor'un ilk hazırlık maçını yapacağı takım
Kestelspor Konyaaltı Belediyespor karşılaşması: 2-2
Kestelspor Konyaaltı Belediyespor karşılaşması: 2-2
28 milyonluk transfer, İngiltere'ye giderken bidonla turşu götürdü
28 milyonluk transfer, İngiltere'ye giderken bidonla turşu götürdü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim