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Trabzonspor'da 6 yönetici istifa etti!

Trabzonsporlu 6 yönetici, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından istifa etti

Trabzonspor'da 6 yönetici istifa etti!

Trabzonsporlu 6 yönetici, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından istifa etti

21 Ekim 2017 Cumartesi 23:14
Trabzonspor'da 6 yönetici istifa etti!
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TRABZONSPOR'UN deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 6 yönetici istifa ettiğini açıkladı.

Bordo mavili kulübün Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit Alp ve Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar yaptıkları ortak yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor'umuzun gerek sportif gerek kurumsal yönetim anlamında ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde bireysel bilgi, beceri ve deneyimlerimiz ile kulübümüze fayda sağlayabileceğimizi düşünerek aday olduk. Sayın başkan Muharrem Usta ile ekonomik ve sportif yönetim, altyapı, profesyonel izleme komitesi ve kurumsallaşma gibi konularda seçim öncesi bir araya geldik. İzlenecek yollar konusunda görüşerek hemfikir kaldığımız çalışma prensiplerini belirledik. Bu doğrultuda da kendisinin kurduğu yönetim ekibinde daveti üzerine yer aldık. Ne yazık ki göreve başladıktan kısa süre sonra üzerinde uzlaştığımız yönetim anlayışının tam tersine bir tarz ile yine üzerinde anlaşılmış prensiplere aykırı birçok uygulama ile karşılaştık. Birebirde ve -yapabildiğimiz kadarıyla- yönetim kurulu toplantılarında bu yönetim tarzının uygunsuzluğunu çok defalar dile getirmemize rağmen duruma bir çözüm üretme çabalarımız sonuçsuz kaldı."

"MEVCUT YAPI TRABZONSPOR'A ZARAR VERİYOR"

Çözüm için ellerinden gelen çabayı harcadıklarına vurgu yapıldığı açıklamada, "Sayın delegelerimizin bizlere olan inancı ile verdiği oyların gereği olarak kulübümüzün geçtiği finansal ve idari hassas süreci gözetip bu sıkıntılı yaklaşımın çözümü için içeride kalıp elimizden geldiğince çaba harcamaya çalıştık. Ne yazık ki gelinen noktada kurumsallaşma, şeffaflık, ortak kültür iddiamızı bu yönetim tarzı ile daha fazla ilerletemeyeceğimiz ortadır. Artık "temsili" yönetim kurulu üyeliklerimizin de pek bir anlamı kalmadığını üzülerek görmüş durumdayız. Ne yazık ki Trabzonspor Yönetim Kurulu "kurul" hüviyetini tümüyle yitirmiş, bireysel bir oyun alanı haline dönüşmüştür. Bu tarz nedeniyle sadece kulübümüz kötü yönetilmiyor federasyon ve kurulları da kolaylıkla hakkını yiyebiliyor ve buna karşılık hiçbir varlık gösterilemiyor. Bu yapının kulübümüze fayda değil zarar getirdiği ortadadır. Bu nedenle acilen yönetim kurulu ve ilgili kurulların yenilenmesini önemsiyoruz. Bu yenilenme adına yolu açmamız gerekiyor. Sonuç olarak, bizler bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerimizden ayrılmayı bir zaruret olarak görüyoruz. Canımız Trabzonspor'umuza birer taraftar olarak her zaman hizmet etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Trabzonspor'umuz bir Dünya kulübüdür ve bir gün yeniden bir Dünya kulübü gibi yönetilecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
trabzonspor da yönetici istifa etti
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