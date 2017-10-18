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Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde çalıştı

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde çalıştı

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:06
Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde çalıştı
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MEDİCAL Park Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle bordo-mavililerle  sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalayan Çalımbay, yeni takımıyla ilk  antrenmanına çıktı.
 
Oyuncularla antrenman öncesi bir araya gelen Çalımbay'ın,  futbolcularla yakın diyalogları dikkati çekti.
 
Antrenmana sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Juraj Kucka haricinde tüm  futbolcular katıldı.

Bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı ve tam sahada çift  kale maç yaptı. Çalışmada  oyuncular, hırslarıyla dikkati çekti.
 
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanların ilk 20 dakikası  basına açık gerçekleştirilirken, bu kez çalışmanın tamamı basına açık yapıldı.
 
Hubocan burnuna darbe aldı
 
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Tomas Hubocan, Hugo Rodallega ile  girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe aldı.

Burnu kanayan ve saha dışında sağlık ekibi tarafından bir süre  tedavisi yapılan Slovak futbolcu, daha sonra çalışmaya devam etti.
 
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının  hazırlıklarını sürdürecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÇalımbay
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