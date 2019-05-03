Trabzonspor, Caleb Ekuban’ın bonservisini aldı

TRABZONSPOR, yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan golcü oyuncu Caleb Ekuban’ın bonservisini aldığını açıkladı.

Bu sezon 32 resmi maçta 8 gol 3 asiste imza atan Gana asıllı İtalyan forvet Ekuban’ın satın alma opsiyonu olan 1 milyon Euro ödenirken, kiralık anlaşması sürecinde belirlenen yıllık ücret de kesinleşmiş oldu.

200 bin Euro bedelle kiralanan 25 yaşındaki Ekuban, 3 yıllık sözleşme imzalarken 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 750 bin Euro garanti ücret alacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 21:19