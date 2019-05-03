Trabzonspor, Caleb Ekuban’ın bonservisini aldı

Trabzonspor, Leeds United'dan kiralanan golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın 1 milyon Euro'luk satıl alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı

Trabzonspor, Caleb Ekuban’ın bonservisini aldı
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TRABZONSPOR, yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan golcü oyuncu Caleb Ekuban’ın bonservisini aldığını açıkladı.

Bu sezon 32 resmi maçta 8 gol 3 asiste imza atan Gana asıllı İtalyan forvet Ekuban’ın satın alma opsiyonu olan 1 milyon Euro ödenirken, kiralık anlaşması sürecinde belirlenen yıllık ücret de kesinleşmiş oldu.

200 bin Euro bedelle kiralanan 25 yaşındaki Ekuban, 3 yıllık sözleşme imzalarken 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 750 bin Euro garanti ücret alacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 21:19
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