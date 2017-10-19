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Trabzonspor, Cafer Tosun'un sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişen futbolcusu Cafer Tosun ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Cafer Tosun'un sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişen futbolcusu Cafer Tosun ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı

19 Ekim 2017 Perşembe 19:36
Trabzonspor, Cafer Tosun'un sözleşmesini uzattı
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BORDO-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,  Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, asbaşkan Ahmet Çubukçu,  Cafer Tosun ve ailesi katıldı.
 
İmza töreninde konuşan Çubukçu, altyapıya büyük önem verdiklerine  işaret ederek, bu anlamda kulüp olarak önemli işlere imza atmaya devam  ettiklerini söyledi.
 
Gelecekte altyapıdaki genç futbolcuların daha nicelerinin Türk  futboluna kazandırılacağına dikkati çeken Çubukçu, "Kulübümüz önce Yusuf  Yazıcı'yı, ardından Abdülkadir Ömür'ü Türk futboluna kazandırdı. Yusuf ve  Abdülkadir gibi altyapımızdan çıkan Cafer Tosun'un da sözleşmesini uzattık,  kendisinden beklentilerimiz büyük." ifadesini kullandı.
 
Cafer Tosun ise sözleşmesinin uzaması nedeniyle çok mutlu olduğunu  belirterek, "Başkanımıza, asbaşkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum.  Bana büyük bir şans verildiğini düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirip takımıma  katkı sağlamak istiyorum." dedi.
 
Geçen sezon 1461 Trabzon'da forma giyen 17 yaşındaki genç futbolcu,  orta saha mevkisinde görev yapıyor.
 

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TrabzonsporCafer TosunTrabzonspor Kulübü
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