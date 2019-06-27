Trabzonspor, bir transferini daha KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, bir transferini daha KAP'a bildirdi
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TRABZONSPOR, Pendikspor'dan Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo mavilililer 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100.000.-TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

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