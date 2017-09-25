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Trabzonspor bir ileri bir geri

Trabzonspor, Süper Lig'de zaman zaman oynadığı futbolla umut verse de üst üste iki maç kazanamadı. Oynadığı her karşılaşmada gol atmasının yanı sıra kalesini de gole kapayamayan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde skoru korumakta da güçlük çekiyor

Trabzonspor bir ileri bir geri

Trabzonspor, Süper Lig'de zaman zaman oynadığı futbolla umut verse de üst üste iki maç kazanamadı. Oynadığı her karşılaşmada gol atmasının yanı sıra kalesini de gole kapayamayan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde skoru korumakta da güçlük çekiyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:18
Trabzonspor bir ileri bir geri
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50. yılında zirvenin en büyük adaylarından biri olmayı hedefleyen Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 10 puan kaybederek arzuladığı çıkışı bir türlü ortaya koyamadı. Zaman zaman oynadığı futbolla iyi izlenimler bırakan Karadeniz ekibi, bazı maçlarda ise adeta saç baş yoldurdu. Her maçta gol attığı kadar gol de yiyen bordo-mavililer, bir ileri bir geri görüntü çiziyor. Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Trabzon, attığı 14 gol karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

Bir ileri bir geri

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, yine deplasmanda Göztepe karşısında öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Ardından Gençlerbirliği'ni 3-1'ile geçen Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında ise iki skor avantajını yakalamasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ersun Yanal'ın takımı, son olarak ise sahasında 3-0 öne geçtiği mücadelede Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Zirve ile fark açılıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de kendisinden beklenen çıkışı bir türlü gösteremedi. Ligin 6. haftasının geride kalmasıyla birlikte bordo-mavililerin zirve ile arasındaki puan farkı da 8 çıktı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın 8, Beşiktaş ve Göztepe'nin de 5 puan gerisinde bulunuyor.  

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper Lig
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