Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı | 10.11.2019 | CANLI ANLATIM

KRİTİK mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı. Ev sahibi Trabzonspor ise, Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Campi, Pereira, Novak, Yusuf, Abdulkadir, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

31'Sarı Kart - João Pedro da Silva Pereira

28'KÖTÜ VURDU! Sağ tarafta topla buluşan Nwakaeme ters taraftaki Novak'a güzel bir pas attı fakat Novak'ın vuruşu Welinton'dan döndü.

27'Siopis tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.

25'Kırmızı Kart - Abdulkadir Parmak

18'GOL İPTAL! Sağ taraftan ceza sahasına sokulan Efecan savunma arkasına sarkan Cisse'yi gördü. Tecrübeli golcü sol ayağıyla sert ve düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırırken yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırınca ağlara giden top, GOL değeri kazanmadı.

17'Geride kalan dakikalarda tempo fazla yükselmedi. İki takım da bu bölüme kadar pozisyon üretemedi.

13'Trabzonspor ilk dakikalarda topa daha çok sahip olan tarafken son dakikalarda Alanyaspor bunu dengelemeye başladı.

10'Topu Yusuf'tan kurtaran N'Sakala sol taraftan ceza sahasına girip ortaladı fakat savunma ön direkte topu karşıladı.

8'Alanyaspor'da Tzavellas ufak bir sakatlık yaşadı.

6'SAVUNMA ARAYA GİRDİ! Sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı rakibinden sıyrılmak istedi ancak geçemeyince Abdulkadir'e güzel bir ara pası yolladı. Abdulkadir'in ceza sahasındaki ilk kontrolü başarılı olmayınca savunma araya girmeyi başardı.

3'Abdulkadir'in kullandığı serbest vuruşu Onur ön direkte karşılayıp uzaklaştırdı.

2'Nwakaeme'nin pasıyla hareketlenen Novak yerde kaldı ve Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kazandı.

Karşılaşma Alanyaspor'un vuruşu ile başladı.