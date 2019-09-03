Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!

TRABZONSPOR'un Kakanj'den transfer ettiği Nemanja Andusic, Balıkesirspor'a kiralandı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar, Balıkesirspor Kulübü'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2019-20 futbol sezonundaki tüm hakedişleri, Balıkesirspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."