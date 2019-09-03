Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Trabzonspor, Nemanja Andusic'in sezon sonuna kadar Balıkesirspor'a kiralandığını açıkladı. Andusic'in maaşını Balıkesirspor ödeyecek.
SPOR 03.09.2019, 11:10 Melike Temir
TRABZONSPOR'un Kakanj'den transfer ettiği Nemanja Andusic, Balıkesirspor'a kiralandı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar, Balıkesirspor Kulübü'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2019-20 futbol sezonundaki tüm hakedişleri, Balıkesirspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
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