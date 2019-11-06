Trabzonspor- Alanyaspor maçını yönetecek hakem belli oldu!
Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçı yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen oldu.
SPOR 06.11.2019, 12:44
SÜPER Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı açıklandı. Ligde 10. hafta sonunda liderliğini koruyan Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor'a konuk oluyor. Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı açıklandı. Ayrıca Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık, Gaziantep FK-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır,Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçını ise Özgür Yanakaya yönetecek.
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|-2
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|P
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|31
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|11
|25
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|11
|17
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|11
|16
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|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
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|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
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|11
|12
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|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
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|11
|11
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|12
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