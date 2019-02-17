Trabzonspor-Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM (17.02.2019)

68' (Ayt. Alanyaspor) GOOOOL! Papiss Cisse attı Alanyaspor 2-0 öne geçti.

60' (Trabzonspor) 61 numaralı Abdulkadir Ömür oyundan çıktı. Yerine 19 numaralı Abdulkadir Parmak girdi.

60' (Trabzonspor) Vahid Amiri, Efecan Karaca'nı arkadan tutarak düşürdüğü gerekçesiyle sarı kart görüyor.

58' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos'un sol kanattan ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırıyor.

53' (Ayt. Alanyaspor) Sağ kanattan ceza alanı içine giren Efecan Karaca, uygun durumda bulunan arkadaşlarına topu iyi aktaramayınca Aytemiz Alanyaspor önemli bir fırsattan yararlanamıyor.

51' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse'nin golüyle maçta öne geçiyor.

49' (Trabzonspor) Penaltı kaçıyor! Hugo Rodallega, sağ ayağıyla panenka vuruşu yapıyor ancak top üst direkten geri dönüyor. Hugo Rodallega, dönen topu ağlara gönderiyor ancak kendi attığı için gol geçersiz sayılıyor.

49' (Trabzonspor) Penalı vuruşunu kullanmak için topun başına Hugo Rodallega geçiyor.

46' (Ayt. Alanyaspor) Ceza alanı sol çaprazında Caleb Ekuban, Welinton Silva'nın müdahalesiyle yerde kalıyor ve hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösteriyor.

46' İkinci yarı Aytemiz Alanyaspor'un vuruşuyla başlıyor.

İLK YARI SONA ERDİ.

45' Hakem Suat Arslanboğa'nın düdüğüyle ilk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor.

45' Maçın ilk yarısının sonuna oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

44' (Trabzonspor) Caleb Ekuban, ceza alanı sol çaprazından yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Haydar Yılmaz, direk dibinde topu rahat biçimde kontrol ediyor.

40' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos, uzak mesafeden şansını deniyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

37' (Trabzonspor) Kamil Ahmet Çörekçi için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

36' (Ayt. Alanyaspor) 6 numaralı Ceyhun Gülselam sarı kart gördü.

29' (Trabzonspor) Caleb Ekuban'ın uzun pasını göğüsüyle önüne indiren Abdülkadir Ömür, ceza alanı içinden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Haydar Yılmaz soluna giden topu yatarak kornere çelmeyi başarıyor.

28' (Trabzonspor) Caleb Ekuban, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girip şutunu çekiyor ancak top Steven Caulker'dan geri dönüyor.

24' (Trabzonspor) Ceyhun Gülselam'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrasında Trabzonspor tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Jose Sosa'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top barajdan geri dönüyor.

19' Welinton Silva'nın uzun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, bekletmeden ortasını yapıyor ancak Djalma Campos'tan önce Kamil Ahmet Çörekçi araya girerek topu uzaklaştırıyor.

15' (Trabzonspor) Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

14' ( Ayt. Alanyaspor) 23 numaralı Welinton sarı kart gördü.

11' Yapılan karşılıklı fauller oyun sık sık duruyor.

8' (Ayt. Alanyaspor) Lucas Villafanez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunması topu ön direkte karşılıyor.

4' (Trabzonspor) Trabzonspor, Jose Sosa ile sol kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Sosa'nın ortasında Aytemiz Alanyaspor savunması topu ön direkte uzaklaştırıyor.

1' Hakem Suat Arslanboğa'nın düdüğüyle karşılaşma Trabzonspor'un vuruşuyla başlıyor.

BUNA göre; kritik maça temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, orta alanda Ozan, Ceyhun, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı.

Ev sahibi Trabzonspor ise Arda, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Rodallega, Sosa, Amiri, Ekuban, Abdulkadir, Yusuf ve Nwakaeme ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 17:32