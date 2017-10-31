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Trabzonspor'a meşaleli destek

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla başladı

Trabzonspor'a meşaleli destek

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla başladı

31 Ekim 2017 Salı 20:48
Trabzonspor'a meşaleli destek
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MEHMET Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kucka katılmadı, Burak ile Onazi ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken, son bölümde ise yarı sahada 3 ayrı grup halinde çift kale maç oynandı. 3'lü turnuva sonucunda birinci olan beyaz takım büyük sevinç yaşarken, bordo takım ikinci, yeşil takım ise üçüncü oldu.
 
GENÇTEN TAKIMA ZİYARET
 
Bu arada antrenmana gelen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Gençte Galatasaray galibiyeti nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'a nakış işlemeli nazar boncuğu, takım adına kaptan Onur'a da çiçek hediye etti. Futbolculara da baklava ikram eden Ahmet Metin Genç, Kayserispor maçı öncesi de takıma başarı dileklerinde bulundu.
 
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
 
Yaklaşık 1 sene sonra ilk kez taraftarlara açık olarak gerçekleşirilen antrenmanı, 300 civarında taraftar da izledi. Meşaleler yakan taraftarlar, antrenmanları kendilerine açan Teknik direktör Rıza Çalımbay'ı ise, Seviyoruz seni tezahüratları ile tribüne çağırarak alkışlarken, eski teknik direktör Ersun Yanal'a ise tepki gösterdi. Çalımbay da, taraftarları selamlayarak tezahüratlara teşekkür etti.

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TrabzonsporMeşaleli
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