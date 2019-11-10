Trabzonspor - A. Alanyaspor maçı bugün

SÜPER Lig'in 3. haftasında elde ettiği Yeni Malatyaspor galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturan ve bir daha kalkmayan 19 puanlı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 11. hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir idman yaptı. Alanyasporlu oyuncular, ilk 15 dakikası hariç basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda maçın taktik provasını gerçekleştirdi.

SON İDMAN ALANYA'DA

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçının son taktiğini Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptı. İdmanın ardından karayolu ile Antalya'ya gidecek olan turuncu yeşilli kafile, uçak ile Trabzon'a gitti. Önceden belirlenen bir otelde kampa giren Alanyasporlu futbolcular, daha sonra maç saatini bekleyecek. Alanyaspor'da sakatlıkları süren Lokman Gör, Juanfran Moreno ve Musa Çağıran turuncu yeşilli kafilede yer almayacak.

TRABZON AĞIR YARALI

Lider Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak olan bordo mavili ekip ise sıkıntılı günler geçiriyor. Ligde Göztepe'ye kendi sahasında 1-0 yenilen, ardından deplasmanda Krasnodar'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olan bordo mavililer, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıkları Alanyaspor maçında galip gelen taraf olarak rahat bir nefes almak istiyorlar. Öte yandan, rakip Trabzonspor maçında sakatlıkları bulunan Ekuban, Onazi, Sturridge, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın durumunun ise yarın belli olacağı gelen bilgiler arasında.